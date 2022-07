Préparation: 5 minutes

Cuisson: 5 minutes

Refroidissement: 15 à 60 minutes

Rendement: 16 jujubes de 1 c. à soupe (4 par portion)

Ingrédients

Pommes-cannelle

1 tasse de jus de pomme

1 1/4 c. à thé d’agar-agar

1/2 tasse de sucre

1/2 c. à thé de cannelle moulue

2 c. à thé de graines de chia



Tropical

1 tasse de jus tropical

1 1/2 c. à thé d’agar-agar

1/2 tasse de sucre



Pêche-vanille

1 tasse de jus de pêche

1 1/4 c. à thé d’agar-agar

1/2 tasse de sucre

1 c. à thé de vanille



Menthe-melon d’eau*

1 tasse de jus de melon d’eau

1 bouquet de menthe

1 1/4 c. à thé d’agar-agar

1/2 tasse de sucre