SALADE DE HARICOTS BLANCS, CROQUETTES DE SARDINES ET TOMATES CONFITES

Les haricots blancs gagnent à être connus. En plus de posséder une chaire à la texture fondante, ils sont enrichis de vitamines et de minéraux. Le plus beau? On ne les réserve pas que pour les mijotés, car ils agrémentent si bien une salade.

