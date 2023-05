L’abonnement au magazine K pour Katrine est maintenant disponible pour 2 numéros par année, livrés directement à votre porte! N’attendez plus, abonnez-vous ou offrez un abonnement en cadeau pour la fête des Mères et profitez de nouvelles recettes exclusives ainsi que d’une multitude de trucs et astuces!

Abonnez-vous avant le 15 mai pour profiter de 20% de rabais et vous assurer de recevoir le numéro d’été.

Le magazine K pour Katrine, des recettes sans gluten, sans produits laitiers et bonnes pour tout le monde!

Lire aussi:

Sans gluten: 5 délicieuses recettes de K pour Katrine

Risotto au pesto de menthe et petits pois de K pour Katrine

Casserole de poulet aux abricots et au citron de K pour Katrine