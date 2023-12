Tout a commencé par l’apparition de jolis plateaux de fromages et de charcuteries, qui ont lentement envahi nos Facebook, Instagram, TikTok et Pinterest. Puis, sont apparus les plateaux de beurre et les soirées «Apportez votre plateau» durant la pandémie. Cet automne, les «dîners de filles» (ou girl dinners) déferlent sur nos écrans mobiles, ces soupers improvisés (et un brin revendicateurs) qui tiennent du miniplateau vide-frigo que les femmes se préparent quand leur partenaire n’est pas à la maison. Quelle sera la prochaine vague virale? On imagine les sondeurs aux aguets.

La récente folie des plateaux s’inscrit dans une culture foodie éprise de nouveautés gourmandes et de produits artisans. Plus festifs et photogéniques qu’un mijoté (bonjour, le brun!), les plateaux se prêtent mieux aux clichés Instagram, générateurs de clics et de compliments. Selon les aliments, ils peuvent être réalisés à petit budget, la créativité faisant foi de tout, et sont un allié précieux pour ceux qui ne savent pas trop cuisiner, mais qui adorent recevoir.

À notre table

Créatrice de contenus à ses débuts sur Instagram, la Montréalaise Hanna Hajilou, alors jeune maman avec trois enfants en bas âge, se voyait comme une source d’inspiration pour ses nombreux abonnés jusqu’à ce qu’elle reçoive un DM lui offrant son premier contrat de traiteure. À la table, son entreprise événementielle lancée en 2016, a rapidement donné le jour à une boutique spécialisée en plateaux de fromages et de charcuteries, un concept unique à Montréal. «Je voulais ouvrir une boutique où les gens pouvaient créer leurs propres plateaux en choisissant les ingrédients dans un comptoir, un peu à la façon Subway, mais plus chic, plus bougie. Quand la pandémie a frappé, en 2020, j’ai perdu tous mes contrats d’un coup et je me pensais finie. J’ai décidé de revenir à la source et d’offrir des boîtes de fromages sur Instagram et, soudainement, je me suis retrouvée à préparer 1000 boîtes gourmandes par semaine. C’est ce qui m’a sauvée.»

Les plateaux de fromages et de charcuteries ont connu leur moment de gloire durant la pandémie, au Québec comme ailleurs, ce qui n’étonne pas Hanna: «On était tous fatigués et un peu perdus. Y a une limite à faire du pain aux bananes! Les plateaux sont le fun à préparer. Pas besoin de savoir cuisiner; il suffisait de commander les produits en ligne, généralement des produits frais qui explosent de couleurs.» À sa chic boutique, située dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, Hanna et son équipe «propose[nt] une expérience. On crée le plateau de fromages et de charcuteries ensemble avec les clients, on les guide, on explique les produits pour qu’ils soient capables de les présenter à leurs invités. Les gens sont excités à l’idée d’inventer leurs propres plateaux de A à Z.»