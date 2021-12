Plus tendance que ça, on repassera! Ce cru naturel et bio de la marque Les Tètes est issu d’une fermentation spontanée suite à une vinification ancestrale. Traduction: ce n’est pas un mousseux, à ne pas confondre, c’est un «pétillant». Il met tout de même de l’avant ses bulles fines et élégantes et son profil marqué par les fruits blancs et les fleurs. Oubliez le sabre, le décapsulateur suffit ici (et vive les discussions!).

Prix: 21,40 $