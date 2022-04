LOV, à Montréal, à Brossard et à Laval

À l’aube du Jour de la Terre, on donne un coup de pouce à la planète en optant pour un brunch bien différent. On se rend au LOV, dont la cuisine est 100 % végétalienne et basée sur des ingrédients végétaux et locaux, pour se régaler de tofu pané façon bénédictine, de pancakes au chocolat et aux noisettes, d’un bagel Lox aux tomates fumées et au « fromage à la crème» de noix de cajou ou d’un croque-monsieur au seitan. En plus, c’est facile de trouver une adresse qui rejoint les amis urbains et la famille en périphérie, car les brunchs sont offerts dans les succursales LOV dispersées sur l’île et dans la grande région de Montréal, à l’exception de celle de la rue McGill.

Prix variables selon le plat, lov.com