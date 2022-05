Un café, une photo. Chaque jour, pendant une année. Tel était le projet de Danielle Carignan en 2013. L’idée a surgi, elle requérait peu de moyens: un téléphone et une vaillante maccinetta — l’iconique cafetière moka italienne signée Bialetti. En fait, même pas, car plusieurs des dernières photos capturées l’ont été dans des cafés.

«Mes premières images étaient un peu maladroites, admet Danielle. Peu à peu, je me suis mise à varier mes gobelets, à découvrir tout ce qui se cache dans les reflets, à brouiller les pistes en multipliant les textures. Les photos se sont enrichies, complexifiées. Et puis, je me suis prise au jeu d’éviter la répétition pour mes fans qui partageaient virtuellement leur café avec moi. Je pouvais parfois produire 30 clichés pendant une demi-journée pour n’en conserver qu’un, ou courir acheter une tasse I love NY pour respecter mon engagement, où que je sois! Même à la mort de mon père, je n’ai pas failli. Ce jour-là, j’ai puisé dans ma petite réserve!

À l’aube du 365e café, une copine m’a suppliée de ne pas m’arrêter. Au moment où je considérais que ma Bialetti était pas mal rendue au bout de son potentiel créatif, j’ai reçu de cette amie et de son amoureux une rutilante machine à espresso Saeco, une petite merveille automatique qui a ouvert de nouveaux horizons.

Le sujet est inépuisable, surtout aujourd’hui avec les lentilles des nouveaux téléphones qui offrent une meilleure définition et qui permettent de varier la profondeur de champ. Alors… reconnaissante, je me suis engagée dans un nouveau défi: 1000 cafés. Un excellent exercice de rigueur.»

La quête du Graal du barista

La perfection de la fameuse écume onctueuse intrinsèque à l’espresso bien fait. La crrrrema. Les puristes affirment que seule une machine manuelle permet d’obtenir un espresso impeccable. Sans une réelle précision de chacun des gestes, peu ou pas de crema. Pour obtenir «ZE espresso», il faut contrôler la granulométrie de la mouture, qui doit se situer entre celle de la farine et celle du sucre. Trop grosse, l’eau passera trop vite. Adieu le goût et la crema. Trop fine, le passage de l’eau sera ralenti et la saveur du café s’en trouvera altérée en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. La mouture doit ensuite être précisément dosée dans le filtre et tassée de façon uniforme, avec une pression de 14 kg (30 lb). Lorsqu’on jumelle le porte-filtre à la tête, il ne doit pas offrir plus de résistance que s’il était vide. Vous forcez? Il est trop plein. Maintenant, avant de procéder à la coulée, assurez-vous que le porte-filtre soit brûlant. Si vos doigts peuvent y rester collés plus de cinq secondes, il faut attendre encore. Si, après tout ça, rien ne va, euhhh, c’est peut-être le temps de changer de machine? D’opter pour un autre type de café?

Zoom sur 7 machines à café qui vous donneront le goût de prendre en photo chacune de vos délicieuses créations.