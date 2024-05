Notre soirée de la mode préférée de l’année est enfin arrivée, et les stars ont commencé leur ascension des mythiques marches du Met. Animé par Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny et Chris Hemsworth, le thème de cette année, « Sleeping Beauty: Reawakening Fashion », est une célébration de la nouvelle exposition de l’Institution du Costume, qui présente des vêtements rares de designers tels que Schiaparelli, Dior et Givenchy, et explore les façons dont nous pouvons réimaginer des objets fragiles de l’histoire de la mode en utilisant des technologies telles que l’IA, l’infographie et la projection de lumière, selon Vogue.

Le code vestimentaire de cette année, « The Garden of Time », encourageait les invités à mettre de l’avant des ensembles fantastiques avec des accents floraux oniriques.

De Bad Bunny à Ashley Graham en passant par Anna Wintour, voici les meilleurs looks du tapis rouge du Met Gala 2024 jusqu’à présent.