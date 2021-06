L’engouement que connaît actuellement le patin à roulettes dans le monde (c’est-à-dire sur les réseaux sociaux) nous fait tous rêver de groover et de glisser avec style au soleil couchant, quelque part à Santa Monica. Au cours de la dernière année, les ventes de patins à roulettes ont explosé en raison d’un regain d’intérêt pour ce sport et pour la mode débridée qui lui est associée. Les patins à quatre roues ont été popularisés à la fin des années 1970 et au début des années 1980 avec la montée du disco, et ils sont toujours fortement liés à un esprit d’insouciance et de frivolité. De nombreux films de l’époque, comme Xanadu et Roller Boogie, ont mis de l’avant la culture glamour du patin à roulettes. Aujourd’hui, les vidéos virales sur TikTok et Instagram nous donnent envie de rouler à notre tour, parés de nos plus beaux vêtements rétro.

Le patinage à roulettes est sans cesse évoqué dans la culture populaire contemporaine, et est depuis longtemps l’un des thèmes favoris de la jeunesse, de la nostalgie et de la liberté de mouvement. On a pu voir Heather Graham dans le rôle de Rollergirl dans Boogie Nights (1997), Madonna dans une discothèque à roulettes dans son clip Sorry (2006) et Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana au palais de Buckingham dans la série à succès The Crown (2016). Et plus récemment, dans un épisode d’Euphoria, Rue (qu’incarne Zendaya) et ses amis se rendent sur la piste de patin à roulettes locale, inondée de lumières et de couleurs. Une scène teintée d’un esprit de liberté adolescent. Peu de temps après le tournage de la série, Zendaya a collaboré avec le créateur Tommy Hilfiger à une collection inspirée des années 1970, et un groupe de patineurs à roulettes en tenue disco – combinaisons à paillettes et tissus fluides – est venu réchauffer la foule avant le défilé, dans un flashback de l’époque du Studio 54. Des mannequins célèbres des années 1970, comme Pat Cleveland et Beverly Johnson, étaient de la partie, et la légendaire musicienne Grace Jones a clos le spectacle par son succès Pull up to the Bumper.