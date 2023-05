Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RICARDO (@ricardocuisine)

Un classique toujours apprécié, le Café Ricardo a pignon sur rue à Saint-Lambert, à Laval et à Québec. Ce menu traditionnel, mais rehaussé propose entre autres une gaufre salée, un croque-madame et un sandwich déjeuné revisité. Après avoir profité du repas, on peut également passer par la boutique adjacente pour trouver un petit quelque chose d’autre à offrir si l’envie nous prend.

Ces deux sœurs, l’une sur Beaubien est à Montréal et l’autre sur la rue Wellington à Verdun, nous plongent dans un décor coloré de salon de thé anglais. Ces adresses, très populaires, sont idéales pour un déjeuner à l’ambiance chic et décontractée. Vous verrez par vous-même : la déco et les assiettes gourmandes valent assurément l’attente.

Ce restaurant, en plus d’offrir un décor lumineux et verdoyant, se spécialise en cuisine de poissons et de fruits de mer sur le Plateau Mont-Royal et planifie célébrer la fête des Mères en grand. Pour l’occasion, œufs, pancakes, beignes farcis et bien d’autres seront au menu.

Fidèle à sa réputation, ce resto brunch de l’Avenue Fairmount Ouest à Montréal offre un menu gouteux et coloré. Vous essayerez leurs milkshakes qui sortent de l’ordinaire pour une explosion de saveurs.

Cette brasserie française à l’architecture impressionnante qui agence vitraux, marbre et moulures offre des brunchs qui se dégustent tant par le goût que par la vue. Pour vivre une matinée distinguée aux mille et une saveurs, c’est l’adresse à retenir.

Bon appétit !

