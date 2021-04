On salue la nouvelle collection de chaussures Call it Spring faites de mousse B.E.D Foam™ — une nouvelle technologie ultra-confo et écoresponsable. L’entreprise propose ainsi une semelle intérieure fabriquée à partir de déchets de post-consommation, comme des coussins et des matelas recyclés. On craque pour ce modèle « green » vert d’eau!

Prix : 55 $