Sur le tri et le rangement, Danielle Carignan en connaît un rayon! Cette pro de l’organisation en a d’ailleurs fait son métier, et elle nous livre aujourd’hui ses conseils et ses astuces dans son nouveau livre, Une maison organisée? oui, je le veux! Au fil des pages, elle nous enseigne sa technique imparable pour désencombrer nos espaces afin de nous débarrasser du superflu qui remplit notre vie et nos placards. On y apprend à se questionner sur la place qu’occupent nos objets dans notre chez-nous, et à faire des choix plus éclairés, la prochaine fois qu’on voudra se procurer un énième bibelot. Le but? Faciliter notre quotidien en mettant de l’ordre dans nos affaires et créer un lieu de vie où chaque chose qui nous apporte de la joie trouve sa place.

Prix: 26,95$ version papier; 22.99$ version numérique