«Éliminer les irritants dans votre vie», telle est la mission de Danielle Carignan, professionnelle et passionnée de l’organisation. Voyant les bienfaits des résultats du désencombrement chez les gens, Mme Carignan eut envie d’en faire un livre. «Je voulais aider le plus de personnes possible à désencombrer et organiser son espace, car ça change une vie».

S’inscrivant parfaitement dans notre époque de surconsommation et donc, de surencombrement, le sujet de son nouveau livre Une maison organisée? Oui, je le veux!, est primordial. «Souvent, on accumule beaucoup de choses, on devient hyper stressé par notre encombrement et on ne s’en rend parfois même pas compte. On cherche nos affaires, on ouvre nos placards et tout nous tombe sur la tête», mentionne l’autrice.

Voici donc en 5 étapes comment se faire le cadeau de désencombrer sa maison.