C’est en ayant elle-même vécu la «seconde de trop» dans un milieu qui la consumait que l’ ancienne recherchiste et productrice télé Marie-Pierre Duval a eu l’inspiration pour ce premier roman. Je vous mentirais si je ne vous disais pas d’emblée que je me suis reconnue en Marie, le personnage principal de ce livre. Un travail prenant, une vie familiale mouvementée, le bruit constant et angoissant du téléphone intelligent qui nous rend tous et toutes joignables 24/7 ou presque; ça fait beaucoup. Et d’un coup, Marie s’effondre dans les toilettes du bureau – crise de panique monstre – pour ne plus jamais y retourner. Puis, elle entame une immense quête, soit celle de tenter de comprendre sa chute. Je vous laisse sur deux phrases de ce roman qui me hantent encore: «Pour redevenir libre et retrouver sa vie, il faut savoir déplaire.» et «Une preuve que rien n’est tracé d’avance, et le reste de la vie peut-être une page blanche.» Une lecture hautement libératrice.

Éditions Stanké, 30 $.