Lady Whistledown fait son grand retour sur Netflix, ce 16 mai – quelle joie! Les adeptes de la série romantico-historique attendaient la première partie de la saison 3 avec impatience. Et pour cause, après le succès des deux saisons précédentes, l’engouement autour de la série britannique ne démord pas. Après avoir fait fondre tous les cœurs d’artichaut en portant à l’écran l’histoire d’amour de Daphne Bridgerton et Simon Basset, puis celle d’Anthony Bridgerton et Kate Sharma, la production s’est penchée sur une nouvelle idylle tout aussi exaltante.

On le sait depuis plusieurs mois maintenant, l’ordre des livres de Julia Quinn – dont la série est adaptée – ne sera pas respecté. Cette troisième saison ne se concentre donc pas sur Benedict, mais sur l’histoire entre Colin Bridgerton (Luke Newton) et Penelope Featherington (Nicola Coughlan).