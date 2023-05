XO, Kitty

D’abord, Lara Jean Covey—elle manque aux fans de To All the Boys, mais il est maintenant temps pour Kitty de briller. XO, Kitty est une suite à la populaire trilogie de comédies romantiques et suit la plus jeune sœur de Covey (jouée par la Canadienne Anna Cathcart) alors qu’elle déménage en Corée du Sud pour aller à l’école et retrouver son petit ami de longue distance. Considérant le fait que Kitty est essentiellement responsable de la l’union de Lara Jean et Peter Kavinsky, qui peut même imaginer le genre de manigances qu’elle fera lorsqu’elle sera loin de chez elle ?

Disponible dès le 18 mai 2023.

Selling Sunset (Saison 6)

Le groupe Oppenheim est de retour pour plus de drame immobilier – bien que vous sachiez qu’il n’est jamais seulement question de maisons de luxe – dans la saison six de Du soleil à revendre, et des changements sont à venir. Les choses reprennent après la séparation de Chrishell Stause de Jason Oppenheim, tandis que la personnalité polarisante Christine Quinn a quitté à la fois le courtage et la série. Les fans peuvent également s’attendre à voir de nouveaux visages au bureau.

Disponible dès le 19 mai 2023.

Ultimatum: Amour Queer

Les fans finis de télé-réalité connaissent déjà très bien L’Ultimatum, une émission dans laquelle des couples se réunissent alors qu’une personne fait la demande : Il est temps pour nous de nous marier, sinon c’est la séparation. Ultimatum: Amour Queer part de ce principe, mais se concentre sur cinq couples composés de femmes et de personnes non binaires qui n’ont que huit semaines pour décider s’ils franchiront la prochaine étape de leur relation.

Disponible dès le 24 mai 2023.

I Think You Should Leave with Tim Robinson (Saison 3)

Si vous n’êtes pas familier avec les délices maladroits et hilarants de I Think You Should Leave with Tim Robinson, il est maintenant temps de changer cela. Cette série unique de courtes scènes comiques est de retour pour la saison trois et fait ce qu’elle fait le mieux : se moquer des expériences les plus banales et les plus malaisantes de la vie.

Disponible dès le 30 mai 2023.

Lire aussi :

Netflix : les nouveautés à voir en avril 2023

Netflix: les nouveautés à voir en mars 2023