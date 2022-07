Sortie en 2016 – 4 saisons et 34 épisodes plus tard – Stranger Things continue de faire parler! La toute dernière saison disponible depuis mai ne fait pas exception et trône encore dans le Top 10 des séries les plus écoutées sur Netflix. Certains des plus grands amateurs se font même une joie d’élaborer des théories sur la suite de l’histoire et de démystifier chaque scène de la série.

On répond aux 10 questions que l’on se pose tous (ou presque!) sur Stranger Things.

1. Il y aura-t-il une 5e saison de Stranger Things?

Oui ! Les frères fondateurs de la série, Matt et Ross ont annoncé sur Twitter, le 17 février 2022, qu’une saison 5 est prévue. Par contre, ce sera la dernière.

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1 — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

2. Combien d’épisodes compte la saison 4 de Stranger Things?

La saison 4 contient 9 épisodes d’une durée d’environ 1h-1h30 chacun. Le dernier épisode est le plus long avec une durée de 2h20, rien que ça !

3. Qui meurt dans la 4e saison de Stranger Things?

Attention Spoiler ! Plusieurs personnages meurent dans la saison 4, mais la mort la plus triste est sans aucun doute celle d’Eddie Munson, personnage qui apparait pour la première fois dans cette même saison. Incarné par l’acteur Joseph Quinn, le personnage d’Eddie est membre du Hellfire Club et sera accusé à tort d’organiser des rituels sataniques…

4. Quand est-ce que la 5e saison de Stranger Things sortira?

Aucune information n’a encore été dévoilée à propos de la date de sortie de la 5e saison. Par contre, si on se fie à la durée de tournage des saisons précédentes, elle devrait apparaitre sur nos écrans fin 2023, voir début 2024.

5. Est-ce que Will Byers est gay?

Le personnage Will Byers est amoureux de Mike, son meilleur ami. L’acteur a clarifié les choses dans une entrevue accordée à Variety. En effet, il affirme que les auteurs ont tranquillement développé l’idée dans les saisons précédentes. « Il est très clair cette saison que Will a des sentiments pour Mike. » a dit Noah Schnapp à Variety. « Je crois que dans la saison 4, j’ai simplement joué ce personnage qui aime son meilleur ami et a du mal à savoir s’il sera accepté ou non, il a peur d’être dans l’erreur et de ne pas se sentir à sa place. »