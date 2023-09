Photographie Alex Blouin et Jodi Heartz

Direction de création et stylisme Olivia Leblanc

Maquillage et coiffure Alper Sisters

Production Pénélope Lemay

Assistants à la photographie Renaud Lafrenière et Xavier Macdonald

Assistantes au stylisme Morganna Leblanc et Audrey Blais

Assistante à la production Sandrine Cormier

