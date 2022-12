Sarah Jessica Parker a été nommée porte-parole d’une cause qu’on ne peut qu’appuyer avec le sourire: l’optimisme! C’est que la New-Yorkaise préférée de tous incarne l’idée même de la campagne The RoC Look Forward Project, créée par la marque de soins pour la peau RoC Skincare, dont l’objectif vise à braquer les projecteurs sur les problèmes d’anxiété liés à l’âgisme, à lancer des conversations constructives sur la façon dont la société traite les femmes vieillissantes et à mettre en lumière le pouvoir scientifiquement prouvé de l’optimisme. Impossible d’y échapper: on vieillit un peu plus chaque jour, tout au long de notre vie, et c’est pourquoi la marque française souhaite adopter Look Forward comme un cri de ralliement qui nous encourage à regarder vers l’avenir de manière positive, sereine et confiante.

«Je n’ai pas envie de contribuer à des trucs superficiels — il y a déjà bien assez de gens pour le faire», affirme Sarah Jessica Parker pour souligner le caractère sincère de ce partenariat. «Il y a tant à dire sur la richesse que représente le fait d’être témoin du temps qui passe. Vieillir, ça veut dire quoi, au juste? Vivre? J’ai été emballée quand j’ai vu comment RoC abordait la question: de façon assumée et honnête, sans qu’il y ait de sous-entendus cachés derrière un masque de vertu.»

Dans le cadre de cette campagne, RoC a fait appel à Daisy Robinton, titulaire d’un doctorat en biologie humaine et en médecine translationnelle de Harvard. Daisy est réputée pour ses recherches sur le vieillissement, et pour son engagement en faveur de la santé et du bien-être au féminin. Elle a découvert que 90 % des femmes (ouch!) sont anxieuses à l’idée de vieillir et que la principale source de cette appréhension est liée à leur apparence physique. Elle a aussi constaté que 60 % des femmes s’inquiètent davantage d’avoir l’air vieilles que d’économiser suffisamment pour leur retraite. En outre, 93 % des femmes interrogées se sont dites intéressées par l’apprentissage d’activités, d’exercices ou d’outils pouvant les aider à adopter une attitude plus optimiste. C’est après avoir pris connaissance de ces informations que RoC a voulu agir concrètement pour inciter les femmes à voir l’avenir sous un jour meilleur et que la marque a lancé le projet Look Forward. Et qui de mieux que SJP pour servir cette mission!