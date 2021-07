1. En amour, vous êtes séduit par… Le sens de l’humour!

2. Votre designer chouchou… Je porte ce que je trouve beau, peu importe la marque ou le designer.

3. Le défaut que vous ne pardonnez pas… L’infidélité.

4. Vous ne quittez jamais la maison sans… Mon cellulaire (pour pouvoir écouter de la musique partout!)

5. Votre restaurant favori… Sushi MOMO, un resto de sushis végétaliens.

6. Votre petit geste pour sauver la planète… Acheter moins, mais acheter des choses de meilleure qualité, qui dureront plus longtemps.

7. La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… Ma vieille paire de jean délavé.

8. En ce moment, vous rêveriez d’être… À Hawaii !

9. La première personne à qui vous avez pensé ce matin… Mon amoureux, Yannick.

10. Vos amis diraient de vous que vous êtes… un livre ouvert! (Je suis la reine du too much information! Lol)

11. Votre dernière découverte musicale… JP Cooper (J’adore sa reprise de Let it be, entre autres!)

12. Votre produit de beauté essentiel… Une bonne huile hydratante naturelle pour le visage, comme l’huile de baie d’églantier bio pressée à froid, de The Ordinary.

13. Le dernier texto que vous avez reçu… Mon centre dentaire, pour me rappeler que j’étais due pour mon nettoyage annuel.

14. Le film qui vous a le plus marqué… C’est à égalité entre Sissi impératrice, Grease et Twilight.

15. Votre juron favori… TABARNACK!

16. Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… je suis très tomboy dans ma vie de tous les jours.

17. La cause qui vous mobilise… Celle des animaux!

18. Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… Fais-toi confiance et arrête d’accorder de l’importance à ce que les autres pensent de toi!

19. Votre émoticône favori… Le singe qui se cache les yeux avec les mains. 🙈

20. Le balado auquel vous êtes accro… Red Table Talk, avec Jada Pinkett Smith et sa famille.

21. À l’apéro, vous commandez… Un bière sans alcool. Idéalement, une Weihenstephaner! Elle a un bon goût fort!

22. L’odeur qui vous émeut le plus… L’odeur des cotons ouatés de mon amoureux!

23. Votre compte Instagram chouchou… @rianne.meijer

24. La personne qui vous inspire le plus… Geneviève Everell (@misssushialamaison) pour toute son histoire!

25. Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Jeanne D’arc, Sissi l’impératrice d’Autriche (la vraie, par Romy Schneider) et Cléopâtre !

