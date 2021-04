1. En amour, vous êtes séduit par… La sincérité.

2. Votre designer chouchou… Études Studio.

3. Le défaut que vous ne pardonnez pas… Le manque d’intégrité. Je sais qu’il s’agit plutôt de l’absence d’une qualité, mais je trouve qu’être dénué de cette qualité est le pire des défauts.

4. Vous ne quittez jamais la maison sans… Mon café.

5. Votre restaurant favori… La Khaïma et le Kahwa Café.

6. Votre petit geste pour sauver la planète… J’ai diminué de 90 % l’achat de vêtements au cours des cinq dernières années.

7. La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… Trop difficile de choisir… Mais assurément quelque chose de simple.

8. En ce moment, vous rêveriez de… pouvoir voir les gens que j’aime, à la manière pré-pandémique.

9. La première personne à qui vous avez pensé ce matin… Ma mère. Pas le choix, Elle me texte «bon matin» pas mal tous les matins!

10. Vos amis diraient de vous que vous êtes… Obsédé par les choses qui m’intéressent, complètement perdu et déboussolé dans le cas contraire.

11. Votre dernière découverte musicale… Yseult. J’adore!

12. Votre produit de beauté essentiel… Je n’en ai pas. All natural hahaha

13. Le dernier texto que vous avez reçu… Mais ce n’est pas de vos affaires! («Bon matin» de la part de ma mère.)

14. Le film qui vous a le plus marqué… Récemment je dirais Roma de Alfonso Cuarón.

15. Votre juron favori… Pas mal tous les sacres!

16. Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… À quel point ma vie est simple et banale… Et j’adore ça.

17. La cause qui vous mobilise… Une plus grande accessibilité au domaine culturel pour les personnes sous-représentées.

18. Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… De ne jamais, sous aucun prétexte, me comparer aux autres. Chacun et chacune d’entre nous est unique et nous avons tous et toutes quelque chose d’authentique à offrir.

19. Votre émoticône favori… Bonhomme crampé

20. Le balado auquel vous êtes accro… Les pires moments de l’histoire avec Charles Beauchesne.

21. À l’apéro, vous commandez… Je ne consomme pas d’alcool. Je dirais que peu importe l’heure ou l’occasion, un cortado me rend heureux.

22. L’odeur qui vous émeut le plus… L’eau de rose. Ça me rappelle mon père qui adorait cette odeur.

23. Votre compte Instagram chouchou… @villedepluie, un photographe que j’aime beaucoup.

24. La personne qui vous inspire le plus… C’est trop dur de choisir. Je rencontre tellement de gens avec mon métier et franchement, des gens de tous les horizons m’inspirent. Je suis ému par les passionné.e.s, peu importe le domaine.

25. Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Mes grands-parents, les trois que je n’ai pas connus!