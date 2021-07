Rendez-vous est donné à l’hôtel Bristol, où l’acteur de passage à Paris, enchaîne les interviews. Son dernier film, une comédie d’action, « Le dernier Mercenaire », sera diffusé worldwide, le 30 Juillet sur Netflix et s’annonce déjà comme le prochain carton. Avec sa voix reconnaissable entre toutes, JCVD est plus aware que jamais, et comble toujours sa fan base de 7 à 77 ans. Avec plus de retenue peut-être : « Je fais plus attention à ce que je dis. Quand j’ai parlé des téléphones portables en 2001, on m’a pris pour un con ». En 36 ans de carrière, il aura tout connu : la galère, la gloire, l’argent, la descente et la rédemption. En 1988, « Blood Sport » lançait sa carrière, suivi de « Kickboxer », « Full contact », « Double Impact »…jusqu’au cultissime « JCVD » en 2007, jouant son propre rôle, ou encore « Expandables 2 » aux côtés d’autres légendes du film d’action.

Aujourd’hui, The muscles from Brussels est enfoncé dans un fauteuil bien moelleux, avec Lola, sa « chérie », une petite chienne de 7 ans. « Je la trimballe partout. Elle sait qu’il y la meilleure bouffe ici ! » (rires). JCVD picore des chocolats et se livre. Au naturel. Ou presque.

Vous pouvez nous faire le pitch du « Dernier mercenaire » ?

Je joue le personnage de Richard Brumère, une ex légende des services secrets disparu depuis des années. Il a fait son tour, il a fait sa vie. Dans ses missions il a rencontré une femme qu’il a mis enceinte. Il a fait un deal avec le gouvernement français donnant l’immunité à son fils, Archibald. En échange de ça, il devait disparaitre. Il va fermer sa bouche pour ne pas dévoiler les secrets d’une vieille affaire. Mais pour sauver son fils de la mafia, il va devoir réactiver ses contacts vingt-cinq ans après, faire équipe avec une bande de jeunes, gérer les rapports père-fils, nouveau pour lui. Bref, il fout la merde. Il revient au bercail, tout fixé. En plus, on a un super casting, avec Patrick Timsitt et Miou-Miou , Alban Ivanov, Eric Judor, Valérie Kaprinski..

Comment qualifierez-vous le genre de ce film ?

C’est une comédie d’action avec un super scénariste et réalisateur, David Charhon, qui a su m’écrire un rôle sur mesure. Il y a ce style un peu « Belmondo-iche » qui est très difficile à faire, entre « L’incorrigible » ou « L’homme de Rio », en plus américain. J’ai grandi avec BEBEL je l’ai observé. C’est un grand acteur de théâtre dans ses mouvements de folie, cette bipolarité d’acting. Il reste toujours sérieux dans ses intentions et c’est ça qui marche. C’est comme Louis de Funès dans « Le Grand Restaurant » ou « La Grande Vadrouille ». Il est marrant mais il reste très sérieux dans sa comédie. C’est ce que les gens attendent. En général, les comédiens souffrent plus que les acteurs normaux. Ils produisent quelque chose qui leur manque et les gens rigolent. Un mec comme Robin Williams, je suis sure qu’il souffrait énormément. J’ai fait un peu de comédie avant avec « Double impact ». Pour moi, la comédie c’est un truc naturel : rester neutre dans une action.