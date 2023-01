Style de vie

Quand on pense au Sud de la France, de nombreuses images surgissent spontanément : les toiles de Cézanne, les champs de lavande, les oliviers, les marchés... sans oublier le vin rosé ! On s’y rend dès maintenant pour échapper à la grisaille de l’hiver ou on planifie un voyage au printemps, avant la cohue de l'été !