Cela dit, travaillez-vous bien ensemble, ton père et toi?

Vraiment! Nous avons une très belle relation. On est très sarcastique. On se comprend par l’humour. On est aussi très francs. Je sais ce qu’il aime ou pas et surtout, on est capable de faire la part des choses et de se dire ce qui ne va pas…. même si je l’appelle encore papa sur le plateau! C’est étrange, mais je ne suis pas capable de faire autrement

Tu viens de jouer dans le film Noémie dit oui, de Geneviève Albert, aux côtés de Kelly Dépeault. Le rôle semble assez loin de toi…

Oui, j’incarne une fugueuse qui, sous l’emprise de son copain proxénète, se prostitue. Geneviève Albert, la réalisatrice, a basé son scénario sur sa propre expérience d’aide auprès d’escortes mineures qui veulent se sortir de ce milieu. Beaucoup de dialogues proviennent d’histoires vraies.

Léa, mon personnage, est fière de faire ce travail, surtout pour plaire à son chum, même si elle trouve la job «dégueu». Elle est «brainwashée», manipulée, et c’est elle qui présente cette vie de délinquance à Noémie, le personnage interprété par Kelly Dépeault.

Les scènes sont difficiles à regarder et, effectivement, je ne pourrais pas réagir comme mon personnage. C’est très loin de moi. Pendant les répétitions, j’ai posé beaucoup de questions à la réalisatrice: «Mais comment peut-on se comporter de la sorte?» J’étais vraiment abasourdie.

Comment arrivait-on à te faire ressembler à Léa, ton personnage?

C’était terrible! On augmentait l’apparence de mes boutons avec de l’alcool et du colorant rouge, j’avais de gros cernes sous les yeux, des faux cils et des ongles blancs. Je n’avais vraiment pas un teint santé.

On tournait de nuit. Donc, je me suis couchée aux petites heures durant tout le tournage. C’est ma plus grande transformation, mais en même temps, c’est vraiment ce que j’aime du cinéma. Vivre des choses qu’on ne fait pas dans la vie!

J’ai vraiment hâte que le public découvre ce film.

Noémie a dit oui, en salle le 29 avril.

