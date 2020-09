Dans la nouvelle série documentaire Célibataires à boutte, Olenny Pelletier, coach en programmation neurolinguistique spécialisée dans l’analyse du couple, porte un regard tout neuf sur les enjeux de séduction de notre époque. Forte d’une décennie de recherches sur les relations interpersonnelles et le langage corporel, elle analyse avec justesse les mécanismes propres aux hommes et aux femmes, afin de mieux définir ce qui les différencie et qui les réunit.

Nul doute que les fans de l’émission apprécieront son approche ouverte et novatrice, loin des conseils dépassés qu’on entend à répétition quand on échoue trop souvent au jeu de la séduction. Ponctuée par les observations de la spécialiste, Célibataires à boutte suivra cinq jeunes célibataires qui cumulent les rencontres dans l’espoir de trouver la personne qui les comblera.

Les cinq candidates affichent des parcours aussi intéressants que variés.