Programmes de formation, campagnes de recrutement, rémunérations élevées: à Montréal, le troisième plus important centre en aérospatial au monde après Seattle et Toulouse, c’est toute une industrie qui fait actuellement de l’œil aux femmes. En effet, plus de 230 entreprises présentes ici et ailleurs espèrent pouvoir les attirer en grand nombre, puisque 38 000 emplois seront à combler au cours des dix prochaines années.

Afin de répondre à cette demande, Montréal s’est d’ailleurs doté de nombreux centres de formation, dont l’ENA, la plus importante maison d’enseignement en aérotechnique au monde. Aucun doute, le ciel n’est plus la seule limite, quoi qu’en dise le dicton. Pour les quatre femmes interviewées ici, le domaine aérospatial représente une chance unique de voir leur passion rayonner à l’international et aux confins de l’espace.