SAM: s’auto-évaluer

Développée en collaboration avec les chercheurs de l’université UWE Briston, en Grande-Bretagne, l’application SAM nous aide à mieux comprendre notre anxiété, et à ainsi mieux la gérer. On apprend grâce à la plateforme à cerner ce qui cause notre anxiété, à mesurer son intensité et nos différents comportements réactifs, puis à nous calmer, à l’aide d’exercices pratiques et d’incitations à la réflexion personnelle. SAM possède aussi une plateforme sociale, qui nous permet de partager nos expériences et de chercher du support de nos pairs, en toute confidentialité. En bref, on s’attache à la souche du problème, sans détour! sam-app.org