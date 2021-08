Un examen plus approfondi de la population canadienne placée en famille d’accueil montre que non seulement les enfants autochtones sont enlevés à leur famille biologique de manière disproportionnée, mais que leur surreprésentation dans le système continue de croître chaque année, au point qu’il y a aujourd’hui trois fois plus d’enfants des Premières Nations placés par l’État qu’il n’y en avait au plus fort de la période des pensionnats. Cela peut être attribué à un certain nombre de problèmes, la plupart directement issus du colonialisme et des pratiques discriminatoires en matière de protection de la jeunesse qui en découlent.

Les services canadiens de protection de l’enfance relèvent de la compétence des autorités provinciales et territoriales, et bien que chaque province ait une législation différente concernant ses interventions, la situation est alarmante d’un océan à l’autre. Au Québec, le nombre d’enfants autochtones placés en famille d’accueil est huit fois supérieur à celui des enfants non autochtones, et une région en particulier se distingue par son nombre scandaleusement élevé d’alertes à la naissance : soit l’Abitibi-Témiscamingue, où vivent sept communautés algonquines.

Depuis des années, Lucien Wabanonik, conseiller de la nation anishnabe du Lac-Simon, s’exprime sur les préoccupations et les craintes des communautés et s’efforce d’améliorer la communication avec les élus du gouvernement provincial. «Ils ne veulent pas écouter, déplore-t-il. Les voix de notre peuple ne sont pas prises en compte et, pendant ce temps, les femmes enceintes préfèrent risquer les six heures de route vers Montréal plutôt que d’accoucher ici même, à Val-d’Or, où elles savent qu’il y a de fortes chances que leur enfant leur soit enlevé.»