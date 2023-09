MADAME TOUT-LE-MONDE

«La femme itinérante, c’est une citoyenne comme on en connaît tous», affirme Sophie Noreau, infirmière clinicienne et copropriétaire du complexe de maisons de chambres Chez Lise, à Longueuil. L’itinérance, selon elle, a beaucoup évolué ces dernières années avec la crise du logement et la vague de réno-évictions qui fait rage dans les grands centres. «On rencontre encore beaucoup de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, mais on voit aussi de jeunes familles qui dorment dans leur voiture parce qu’elles ont perdu leur appartement et qu’elles n’arrivent pas à en trouver un autre.»

Au Québec — et plus particulièrement dans la région métropolitaine —, une personne qui travaille à temps plein au salaire minimum ne gagne pas assez d’argent pour se sortir de la pauvreté, et il suffira parfois de quelques imprévus pour faire basculer une personne ou une famille dans l’itinérance. On pense notamment aux femmes qui s’échappent d’une situation de violence conjugale, après avoir été pendant des années isolées de leur entourage par leur conjoint, ou aux femmes autochtones, venues à Montréal pour recevoir des services essentiels qui ne sont pas offerts dans leur communauté, puis qui sont abandonnées à elles-mêmes.

«Les femmes autochtones viennent ici chercher une vie meilleure», dit Na’kuset, directrice générale du Native Women’s Shelter of Montreal depuis plus de 20 ans et originaire de la nation crie du Traité no 6 à Lac La Ronge, en Saskatchewan. «Elles viennent pour parfaire leur éducation, trouver un travail ou un logement abordable. Malheureusement, une fois sur place, elles passent trop souvent entre les mailles du filet.»