Faire éclater les codes!

Devant un pareil constat, j’ai envie d’approfondir la discussion. Troisième arrêt: Valérie Bah, cinéaste et auteur.e, qui se dit souvent laissé.e sur sa faim par la télé d’ici. «Selon moi, la série Féminin / Féminin montrait un univers queer montréalais, quoique très blanc, qui se démarquait de l’hégémonie straight, mais la plupart du temps, la représentation queer et trans est déployée de manière paresseuse dans les séries québécoises.»

Un des problèmes en cause à ses yeux: le conservatisme des diffuseurs. «Au Canada, on est 20 ans en retard! Une série sur une personne queer ou racisée peut être sublime, mais si elle ne plaît pas à Manon de Trois-Rivières, elle risque de ne pas décoller. J’observe encore beaucoup de rigidité dans la programmation.»

Cette rigidité se traduit dans les codes et les perspectives narratives. Valérie Bah illustre son propos en présentant la quête d’un personnage dominant (le plus souvent un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre), qui rencontre plusieurs personnages secondaires au cours de son évolution. «Depuis des années, la théorie féministe vient défier cette structure. On analyse le nombre de personnages féminins dans un projet et la teneur de leurs dialogues pour savoir si ce que les femmes disent ne concerne pas seulement leurs relations avec les personnages masculins. On peut faire la même chose avec les personnages de couleur et queer.»

Bien que la multiplication des points de vue puisse atténuer l’impression de hiérarchie – en faveur du héros traditionnel – qui se dégage des œuvres, Valérie Bah croit qu’il faut aussi renouveler les arcs narratifs. «Quand on voit des personnages LGBTQIA+ à la télévision, j’ai le sentiment qu’on leur impose le même parcours de vie que les personnages hétérosexuels: mariage, enfants, vie en banlieue. On aurait intérêt à multiplier les choix de vie et les structures familiales, plutôt que d’effacer les possibilités que peuvent offrir nos identités.»