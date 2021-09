Une prise de conscience générale

Selon Sarah-Maude, les multiples vagues de dénonciations qui ont secoué le milieu artistique ont eu des incidences sur les plateaux de tournage. «Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais des questions se posent au sujet des scènes à caractère sexuel, et on prend le temps d’avoir des discussions», dit la scénariste.

«Ce que je trouve bien pour les comédiennes de ma génération et moi, c’est que nous apprenons à reprendre possession de notre pouvoir en tant que femmes. Je sens que nous sommes davantage écoutées.» Concrètement, Sarah-Maude assume le fait de vouloir de plus en plus de femmes sur les plateaux de tournage où elle travaille.

C’est aussi à la suite de ces vagues de dénonciations que Laurence Desjardins et Roxane Néron ont eu l’idée de créer INTImédia, une compagnie spécialisée dans la consultation et la coordination des scènes d’intimité sur les plateaux et sur scène. Leur mission? «On veut être un haut-parleur pour les artisans lorsque leur voix n’est pas entendue ou respectée à cause d’une mauvaise communication. On peut travailler avec les comédiennes et comédiens, les personnes à la réalisation et à la production pour faire respecter les paramètres du scénario et les limites des personnes engagées dans l’action», explique Laurence, sexologue. Il est aussi possible d’engager Laurence et Roxane au début de la production afin de réfléchir à la manière de tourner certaines scènes. Elles le feront notamment pour le film Noémie dit oui, de la réalisatrice Geneviève Albert, qui plonge dans l’univers de la prostitution. Les coordonnateurs d’intimité sont de plus en plus présents sur les plateaux américains, mais jusqu’à tout récemment, ce service n’était pas offert au Québec. Dans ce domaine, tout est encore à construire.