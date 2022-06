Pied d’égalité

Pratima Arapakota, une Canadienne qui travaille en Californie, n’a jamais eu l’intention de respecter les règles matrimoniales établies. Lorsque son petit ami l’a demandée en mariage, elle a immédiatement accepté, mais elle savait qu’elle voulait le surprendre à son tour. Quelques semaines plus tard, elle lui a donc fait cadeau d’une bague en bois et d’un gâteau sur lequel était inscrit: « Veux-tu m’épouser ? »

La réponse de son amoureux a évidemment été encore plus prévisible que la sienne, mais elle dit que ce geste lui a donné l’impression d’être sur un véritable pied d’égalité avec lui. À peu près au même moment, la skieuse olympique américaine Lindsey Vonn a demandé en mariage son fiancé, le hockeyeur P.K. Subban, et a annoncé l’événement sur son compte Instagram en ajoutant le mot-clic #equality à sa publication.

Le geste de Pratima Arapakota a également préparé le terrain pour un mariage peu courant, où se sont entremêlées les traditions occidentales et celles de l’Inde du Sud, mais adaptées au goût des amoureux. Ils ont offert des décorations corporelles au henné à tout le monde (et pas qu’aux femmes), par exemple, et ont renoncé aux alliances. Pratima dit n’avoir jamais ressenti de pression de la part de sa famille ou de ses amis à propos du rituel, et que le fait de ne pas considérer le mariage comme « le jour le plus important de sa vie » l’a aidée à relativiser les choses. Elle a interprété certaines traditions à sa façon — par exemple, elle a demandé à ses deux parents de la conduire à l’autel. Pour Ariel, la planification de son mariage a aussi été un heureux mélange de coutumes d’antan et d’autres qui ont été réinventées. « On veut que les traditions choisies, ou ce qu’elles sont devenues aujourd’hui, nous ressemblent », dit-elle.

En 2022, un mariage peut simplement être une excuse pour faire la fête avec ses amis et sa famille, tout comme un enterrement peut être une célébration de la vie, ou un shower de bébé, un souper élégant exempt de jeux nécessitant des couches. Les traditions se réinventent, et une demande en mariage au féminin ne doit plus être une blague qui fait rire les téléspectateurs, mais un geste sincère et significatif. Alors, on dit oui au changement!

