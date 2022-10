Tout comme Rose-Aimée Automne T. Morin, Catherine Fournier croit que «la carte de la voix» a souvent été utilisée dans le but de la décrédibiliser. «Je suis une jeune mairesse, j’ai longtemps été la plus jeune à l’Assemblée nationale, je suis une femme. On m’a déjà indiqué que je ne pourrai pas accéder à certains postes ou acquérir certaines responsabilités en raison de ma voix. Je trouve ça très insidieux.»

Je passe alors un coup de fil à Noémi Mercier, journaliste et animatrice. Je lui avoue que, lorsque j’ai commencé à travailler dans les médias et qu’on insinuait que ma voix haut perchée serait une embûche, elle représentait pour moi une sorte de modèle. Même si Noémi a un timbre plutôt haut, sa carrière fleurit. «J’ai une relation que je qualifierai de conflictuelle avec ma voix», me confie d’emblée la journaliste, qui ajoute qu’après plus de 20 ans de carrière, elle a parfois du mal à entendre le son de sa voix. Contrairement à Catherine, à Rose-Aimée Automne et à moi, Noémi ne se rappelle pas avoir été critiquée ouvertement pour sa voix, un outil qu’elle a appris à moduler pour lui conférer plus d’aplomb sans pour autant essayer d’en modifier le timbre. «Ce n’est pas que je n’aime pas ma voix, je la trouve agréable, mais je suis toujours étonnée de constater à quel point elle est aiguë […] Je suis d’ailleurs convaincue que si on entendait une plus grande variété de gens et de voix dans l’espace public, nos oreilles et celles du public s’y habitueraient davantage. Si on entendait plus de femmes qui s’expriment, leurs voix seraient peut-être moins “choquantes”.»

Mes entretiens avec Rose-Aimée Automne, Catherine et Noémi, toutes en faveur d’une plus grande diversité vocale dans nos espaces politiques et médiatiques, me font notamment réaliser que j’ai moi-même intériorisé des biais particuliers à propos de la voix des femmes, la mienne comprise. Depuis l’enfance, j’ai entendu des gens, et notamment des femmes, dire que la voix des hommes était plus agréable ou que les voix féminines plus graves (donc s’apparentant à celles des hommes) étaient plus harmonieuses à l’oreille. Mais il ne faut pas oublier que, comme toutes les caractéristiques physiques, on ne choisit pas sa voix.