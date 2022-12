Je le confirme: le vide aspire. Il m’a tirée dans mes ramifications les plus fines, mes recoins les plus lointains. Il a fait remonter ce bruit de fond resté sous la pile, là où dormaient des pensées et des sentiments trop longtemps négligés. Au programme de mon forfait no man’s land: succession de siestes, rivières de larmes et regards perdus au plafond. Mais dans ces nuits floutées, mon néant aussi a fini par s’épuiser.

À la fenêtre, j’ai d’abord entrevu un filet de lumière. Puis, j’ai ouvert grand les yeux pour m’imprégner du pastel d’un ciel barbe à papa. Au fil des jours, ma solitude en noir et blanc s’est colorée, et dans le scintillement des mouches à feu, une preuve existentielle m’est apparue: j’avais en moi une solitude heureuse.

Je suis revenue à la maison et j’ai réintégré la cacophonie de la vie. Pourtant, je n’étais plus tout à fait la même. J’avais une solidité de terre ferme dans le ventre; mon bonheur n’avait plus nécessairement besoin des autres.

Il m’a fallu quelques mois pour mesurer l’impact et la valeur de cet exorcisme.

Par ce désencombrement intérieur à la Marie Kondo, je m’étais débarrassée d’une posture défensive qui m’avait fait prendre des voies de contournement confortables, mais affreusement anxiogènes. Mes décisions, longtemps dictées par l’appréhension de la solitude, n’étaient plus prises par peur, mais par amour.

On dit souvent du désert qu’il est hostile, mais on oublie parfois qu’il est aussi l’observatoire des plus beaux ciels étoilés. Et c’est précisément parce que «je n’ai pas le goût du malheur» que je cherche maintenant à aller voir ailleurs si j’y suis.

Lire aussi:

La fois où… Elkahna Talbi a réalisé qu’elle pouvait être une inspiration

La fois où… Léane Labrèche-Dor a arrêté de vouloir être un gars

La fois où… Mélissa Désormeaux-Poulin a su que sa curiosité venait de son désir d’intimité