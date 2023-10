Je suis une «swipeuse» internationale. En tant que femme célibataire et voyageuse solo, j’ai balayé des faces de messieurs du bout du pouce, à droite, à gauche, sur moult continents, dans de nombreux paysages. C’est parfois exaltant, excitant. C’est souvent exaspérant.

Étrangement, de la rive d’un océan à l’autre, les profils sont plutôt homogènes. Ou, plutôt, il s’agit toujours d’une jungle éclectique, mais qui se ressemble drôlement sous tous les cieux. On y rencontre partout l’originale opinion «j’aime pas l’ananas sur ma pizza», l’émoustillante photo d’un torse nu dans un miroir taché de dentifrice, le profond message «good vibes only» et quelques jolies pépites misogynes, transphobes ou grossophobes ici et là. (Que de plaisir!) Mais ce qui m’a le plus troublée, c’est une phrase qui revient encore et encore. Dans toutes les langues, à toutes les sauces, dans tous les ports. «Je cherche une fille qui ne se prend pas au sérieux.» À répétition. À outrance. Du dude tatoué au businessman. Du surfeur à Bali à l’architecte divorcé, papa de trois petits. Impossible de ne pas remarquer la multitude d’hommes de tous les âges, de tous les horizons, en quête d’une demoiselle qui ne se prend surtout pas au sérieux.