C’est généralement à ce stade qu’entre en jeu l’argument massue, résumé par l’emblématique réplique des Simpson: «Won’t somebody please think of the children?». Les droits des femmes et des communautés LGBTQIA2+ sont placés en opposition à ceux des plus vulnérables dans la société: nos précieux enfants. Tactique qui n’est pas sans rappeler celle de la République de Gilead, dépeinte par l’écrivaine canadienne Margaret Atwood dans La Servante écarlate.

Sous la gouverne de Ron DeSantis, la Floride semble être le laboratoire des idées rétrogrades. Dans les écoles du Sunshine State, où il est désormais interdit de s’afficher comme membre des communautés LGBTQIA2+, les bibliothèques sont passées au peigne fin par des membres de la direction chargés d’effacer toute trace de littérature en lien non seulement avec l’identité de genre et l’éducation sexuelle, mais aussi avec l’histoire des personnes noires et autochtones aux États-Unis. Les parents se voient même menacés de perdre la garde de leur enfant trans s’ils l’autorisent à recourir à des soins d’affirmation de genre. Si Scooby-Doo et ses acolytes devaient démasquer l’inquiétude monstre de l’extrême droite pour les enfants, ils découvriraient évidemment les visages de la misogynie, du racisme et de la queerphobie, célèbre trio liberticide.