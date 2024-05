5 chaussures de course écoresponsables

Une chaussure de course pensée ici, performante et écoresponsable? Difficile de faire mieux! C’est ce que suggère l’entreprise montréalaise Norda avec le modèle 001, dont la tige et les lacets sont fabriqués à partir de Bio-Dyneema, la matière phare de la marque. Biosourcée, elle est non seulement la fibre la plus solide et légère au monde, elle possède également l’empreinte carbone la plus faible par unité de résistance, est certifiée BlueSign et 75% de l’énergie nécessaire à sa fabrication est d’origine renouvelable.

Prix: 295$