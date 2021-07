En fait, c’est précisément le jour où je me suis demandé pourquoi je portais un soutien-gorge que j’ai arrêté d’en mettre. C’était il y a six ans, et la réponse à ma question était simple: toutes les femmes autour de moi le portaient. En plus, ça me donnait l’air d’avoir de plus gros seins… Deux raisons qui ne me satisfaisaient pas tant sur le plan philosophique. Donc, le lendemain, je me suis pointée au bureau sans soutien-gorge (mais avec une légère anxiété).

En toute bienveillance, des collègues féminines m’ont confirmé que c’était un choix légitime, mais qu’il ne passerait jamais sur les plateaux de télé. On m’a prévenue que le secteur des entreprises trouverait ça dur à accepter, que certaines personnes cesseraient d’écouter mes propos, trop dérangées par ma poitrine. Bref, on m’a dit beaucoup de choses. Et j’avoue que mes premières capsules web à titre d’animatrice sans soutien-gorge ont provoqué quelques commentaires surpris – étonnamment, juste de la part des femmes. Mais finalement, deux semaines plus tard, on n’a plus rien dit. Aucun des désastres envisagés ne s’était produit.