Cancer

22 juin-23 juillet

Après avoir fêté votre anniversaire à votre façon, vous sentez venir ce petit vent de sagesse. Parfois, un empêchement, terriblement frustrant sur le moment, peut se révéler étrangement bénéfique avec un peu de recul. Peut-être vous évitera-t-il d’aller trop vite ou trop loin? D’en faire trop ou de ne pas en faire assez? Difficile à dire. Mais une chose est sûre: fin juillet, vous serez mûre pour (re)prendre votre élan.

Lion

24 juillet-23 août

Cet éblouissant début estival vous réchauffe le cœur, fait rayonner votre charisme naturel et vous donne de l’énergie à revendre. La cerise sur le gâteau (d’anniversaire)? Les influences bienfaisantes du ciel vont jouer les prolongations jusqu’à la rentrée. Sachez en exploiter toutes les possibilités, sans vous épuiser, d’accord? Après tout, c’est le temps des vacances!

Verseau

21 janvier-19 février

Avec le recul redouté de Saturne, l’heure est à la réflexion. Ça n’a rien de séduisant, j’en conviens, mais voilà, le ciel vous rattrape. Plus vite vous repenserez vos priorités et renoncerez à ce qui ne vous convient plus, plus vite vous serez d’attaque pour la suite. Plus lucide, forte et libérée.