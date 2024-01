Lorsque pour notre rendez-vous suivant, deux semaines plus tard, il a conduit 22 heures d’affilée depuis sa Floride natale — et devancé son déménagement de quelques jours — juste pour venir me retrouver, j’ai compris que cette peur était partagée. C’est ainsi que les premières pages de notre histoire se sont écrites: à coups de week-ends entiers, une semaine sur deux, pour concilier notre amour naissant avec la garde de ma fille.

En une année à vivre un peu ici, un peu là (et aussi un peu à Salem, Massachusetts, notre ville coup de cœur), on a trouvé une sorte d’équilibre. On se crée des rituels pour structurer le temps. Le vide laissé par la distance, lui, se comble de petites attentions qui dissimulent l’absence pendant quelques moments: ses chocolats préférés cachés dans les poches de son manteau, un I love you forever griffonné dans la buée de la vitre de ma douche, qui réapparaît chaque matin comme s’il venait de partir… On s’arme de communication, de souplesse, de créativité. Et d’une bonne dose de patience.



Lorsque je repense à ma décision légèrement chaotique de traverser une frontière sur un coup de tête pour aller rencontrer Will, je me félicite d’avoir suivi ma petite voix intérieure. Reste que le fait qu’on vive une relation entre deux pays, c’est surprenant pour bien des gens. Mais si on vous disait que la personne de votre vie vous attend à moins de deux heures de chez vous, ça vaudrait le coup de tenter le pari, non?

