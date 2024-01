Le manteau long nous tient au chaud pendant l’hiver mais ce n’est pas (que) pour ça qu’on l’aime. Ce qui le rend ultradésirable, c’est sa longueur justement, qui atteint parfois la démesure et qui nous garantit un style à toute épreuve sans qu’on n’ait besoin de fournir le moindre effort. De fait, il est cool, terriblement cool même, peu importe qu’on choisisse de l’associer avec un jogging et un coton ouaté (avec des chaussettes blanches et une paire de Samba, d’Adidas, pour la forme) ou une robe à l’élégance intemporelle. Car ce qui fait le charme de notre manteau, c’est sa capacité à se faire bien voir en éclipsant – presque – le reste de notre tenue.

Côté style, on a l’embarras du choix mais à en croire les fashionistas, le mieux est encore d’opter pour le ton sur ton (un manteau blanc avec une jupe longue assortie, par exemple), un choix vestimentaire dont on ne se lassera sans doute jamais. Et si le trench, qu’on aime classique – voire audacieux lorsqu’il se décline en cuir – continue de s’imposer, on a aussi un faible pour des pièces visuellement fortes, colorées ou XXL, qui se font remarquer au premier coup d’œil. Voyez plutôt.