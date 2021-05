Après avoir lancé son mouvement Diversité l’été dernier, Reitmans continue sur sa lancée. Sa deuxième campagne du genre, axée sur la diversité, l’inclusion et l’authenticité – des valeurs propres à l’ADN de la marque –, fait entendre la voix de sept femmes d’ici aux origines et aux horizons divers, mais aux parcours uniques. Leurs noms? Sarahmée, Natasha Kanapé Fontaine, Mariana Mazza et Alexandra Diaz, qui vivent toutes au Québec. Dans les autres provinces, Reitmans a fait appel à la danseuse Chan Hon Goh, à la créatrice de mode Sandy Kaur Gill et à la hockeyeuse Angela James.

Chaque ambassadrice a créé un motif à son image, rendant ainsi hommage à son propre héritage culturel, illustré sur un t-shirt et un foulard. Un sac en toile – où figure le slogan «La diversité est la fibre du Canada», décliné en sept langues – complète la collection. À l’achat d’une de ces pièces, du 21 mai au 1er juillet, Reitmans s’engage à faire un don de 2 $ (jusqu’à concurrence de 10 000 $) aux causes choisies par les sept collaboratrices, une façon pour la marque d’agir concrètement pour célébrer la diversité des origines de toutes les personnes qui, à travers le Canada, forment un métissage harmonieux. Cette pluralité de fibres qui font la richesse de notre culture et la beauté de notre pays. On en parle avec quatre de ces ambassadrices de choix.