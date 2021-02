On a déjà une dizaine – voire une vingtaine – de paires de baskets dans notre garde-robe et pourtant, on ne semble jamais en avoir assez… Autrefois destinée au court de tennis et autres lieux privilégiés par les sportifs, l’espadrille phare du vestiaire féminin s’impose en force au quotidien et a ce petit quelque chose en plus (le confort, peut-être) qui a le don de nous séduire. Il faut dire qu’entre enfiler des sneakers neuves et une paire d’escarpins de quatre pouces, le choix est vite fait. Quelles paires de baskets porterons-nous ce printemps? Voici 10 modèles confortables et tendance, qui promettent de se faire remarquer.