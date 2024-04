À défaut d’avoir une boutique physique au Québec, la marque parisienne Sézane vient tout juste de lancer la version française de son site au Canada. C’est l’occasion de magasiner des pièces classiques – tels que la veste Will, le gilet Gaspard ou le sac Claude – et de nouveaux coups de cœur, qui ne s’écartent pas du style à la fois nonchalant, rétro et intemporel, qui fait le succès de la griffe depuis ses débuts, en 2013.

Pour la petite histoire, c’est Morgane Sézalory, designer autodidacte, qui est à l’origine de la Maison. Celle qui a d’abord lancé le site Les Composantes, en 2008, afin d’offrir chaque mois ses trouvailles vintage, a choisi de fonder Sézane cinq ans plus tard pour enfin proposer ses propres créations. Depuis, la griffe connaît une popularité croissante, tant en France – où elle incarne l’essence du style parisien, chic et décontracté – qu’aux États-Unis, où elle compte trois boutiques. En attendant de voir un magasin s’ouvrir au Canada, on se rabat sur le site pour magasiner ces 15 essentiels – chemise, robe, chaussures, sac, t-shirt… – signés Sézane.