TOP ELLE: 10 items à se procurer dès maintenant chez 24S

Le site 24S, de l’adresse 24 rue de Sèvres, du célèbre grand magasin français Le Bon Marché, offre un éventail en ligne de plus de 300 marques de luxe, dont en exclusivité Louis Vuitton, Dior, Céline et Moynat, le tout appartenant au groupe de luxe LVMH. Une destination luxe qui nous ouvre les portes avec son site canadien. Des produits à tomber avec offres exclusives? On en raffole!

Pour profiter de la promotion de la semaine, utilisez le code EXTRA20 sur vos commandes de 300$ et plus (à l’exclusion des marques Céline, The Row et Valentino.) Bon shopping!