C’est sous les palmiers de Palm Spring que les adeptes de musique — et de mode ! — se retrouveront du 12 au 21 avril afin de danser au son des nombreux groupes musicaux qui monteront sur scène à Coachella.

Connu pour y accueillir une foule de célébrités, mais également pour ses looks éclatants et toujours plus divertissants, le festival accueille cette année des artistes tels que Lanal Del Rey, Sabrina Carpenter, Suki Waterhouse, No Doubt, Doja Cat, J Balvin et bien plus encore !

Zoom sur les plus beaux looks aperçus à Coachella 2024!