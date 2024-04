Avec sa formule végane, aux ingrédients sains selon l’EWG et ses arômes tropicaux, cet écran solaire minéral solide à texture crémeuse offre une couverture UVA/UVB à large spectre grâce à l’oxyde de zinc non nano. De plus, son récipient sans plastique est fait de carton biodégradable. On adore!

Prix : 20 $