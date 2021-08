Shopping: 6 jupes courtes pour l’été 2021

Si elle trouve aujourd’hui sa place dans notre garde-robe, au même titre que notre short en jean, la jupe courte porte d’abord l’histoire de l’émancipation féminine, un bout de tissu qui a marqué – et choqué – son époque. Début des années 1960, à Londres: les jeunes accourent à Carnaby Street, dans la boutique d’une jeune créatrice anglaise, Mary Quant. C’est dans ce temple de la mode, qui a su prendre le pouls de cette jeunesse rebelle en pleine effervescence, que la designer propose une pièce novatrice: une jupe ultracourte qui dévoile les jambes. Alors que les fifties prônaient la silhouette New Look et ses robes corolles qui dévoilaient à peine le galbe des mollets, cette minijupe a un parfum de scandale… pour finir par devenir un classique de notre vestiaire estival. La preuve avec ces 6 jupes courtes, parfaites pour l’été 2021!