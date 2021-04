TOP ELLE: 10 jupes tendance pour le printemps-été 2021

Il suffit parfois d’un vêtement pour que notre humeur change radicalement (ou presque). C’est le cas de la jupe qui, parce qu’elle dévoile nos gambettes – ou du moins nos mollets, qui n’ont d’ailleurs pas vu le soleil depuis six mois au bas mot –, insuffle un air de vacances dans notre quotidien… même si on l’enfile ne serait-ce que pour aller au supermarché du coin! Il n’y a pas de doute: la saison des robes à manches longues, des ballerines, des verres de rosé et des journées qui rallongent est officiellement lancée, en même temps que le printemps nous apporte le soleil et des températures clémentes. On célèbre donc la nouvelle saison en adoptant l’une de ces jupes – longues, courtes, unies ou à motifs – tendance!