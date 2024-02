Quelle était votre vision lors de la conception de la collection? Quelles sources d’inspirations se cachent dans les différentes pièces, leurs couleurs et leurs silhouettes?

«Pour le printemps, nous voulions capturer un esprit de liberté, d’expression de soi et d’aventure. Nous avons imaginé une musicienne des années 1970, sur la route. C’est un esprit libre, le genre de personnage qui voyage léger. Elle récupère des pièces dans les friperies et les marchés (un gilet cargo, une chemise en jean) et les mélange avec des pièces qu’elle a empruntées à une amie (une superbe robe fluide) ou des articles qu’elle aime beaucoup et qu’elle porte depuis des années (un fantastique manteau en cuir). En ce qui concerne la palette de couleurs, les tons poussiéreux et beurrés sont contrebalancés par des bleus et des gris – le sol et le ciel – et un imprimé arc-en-ciel apporte de la vivacité à l’ensemble. La silhouette est audacieuse, avec des épaules fortes et des ourlets effilés qui sont modernes et faciles à porter.»

Top imprimé transparent H&M Studio (69,99 $)

Cette collection a un air très seventies, mais elle est résolument moderne. Comment crée-t-on un pont entre l’esthétique rétro et l’esthétique contemporaine?

«Nous ne voulons jamais être trop rétro, mais plutôt créer des morceaux qui sont accessibles et faciles à agencer et à intégrer dans une garde-robe contemporaine. Je pense que la clé est de voir la garde-robe des années 1970 avec un œil moderne. Oui, les années 1970 ont été une époque inspirante où la mode s’est vraiment imposée comme un outil d’expression de soi, de sa personnalité. Mais elle nous a aussi donné des codes vestimentaires tout à fait contemporains et d’actualité – les manteaux en cuir, costumes sur mesure, les jeans bien coupés, par exemple. Nous voulions explorer ces pièces qui sont devenues des classiques pour une bonne raison, et les revisiter dans des tissus raffinés, en les imprégnant de détails et de coupes contemporains afin de les remettre au goût du jour.»

Jean taille-haute évasé H&M Studio (124 $)

Quelles sont vos pièces préférées de la collection et comment les agencez-vous à d’autres vêtements de votre garde-robe?

«J’ai une passion pour les manteaux bien coupés et j’adore le manteau surdimensionné de cette collection. La couleur est très intéressante, presque celle du blé ou de l’orge, ce qui est surprenant, mais étonnamment polyvalent. Vous pourriez l’agencer avec un pantalon élégant et une chemise ou le porter avec un jean le week-end. Facile comme tout! J’aime aussi beaucoup l’anneau massif, qui ajoute une touche espiègle à cette pièce – c’est ce genre de détail qu’on aime toujours avoir dans les collections Studio.

Manteau à double boutonnage en laine H&M Studio (389 $)

À votre avis, quelle pièce sera la plus populaire – et pourquoi?

«C’est difficile à dire, car cette collection comprend tellement de belles pièces pour différentes personnalités – une robe drapée féminine peut plaire à quelqu’un tout autant qu’un blazer à la coupe droite peut plaire à quelqu’un d’autre! Mais je pense que les articles en denim ont un attrait universel, on peut les porter n’importe où, et la chemise en denim a une coupe superbe qui est très flatteuse. C’est la pièce idéale à traîner partout avec soi.»

Chemise en denim Hourglass de H&M Studio (124 $)

